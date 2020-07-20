В Києві шість муніципальних дитячих санаторіїв відновлять роботу - Кличко

Санаторії працюватимуть із дотриманням суворих санітарних правил та регламентів

Санаторії працюватимуть із дотриманням суворих санітарних правил та регламентів

Фото: з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 21 липня вже шість муніципальних дитячих санаторіїв відновлюють роботу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook КМДА.

З 27 липня столичні діти, які цього потребують, зможуть розпочати реабілітацію та лікування. Цей тиждень потрібен санаторіям для оформлення путівок дітям", - повідомив Кличко.

Санаторії працюватимуть із дотриманням суворих санітарних правил та регламентів та будуть заповненими на 50%.

За словами мера, цього року планується відкрити ще два відділення для реабілітації дітей з кардіоревматологічними захворюваннями у санаторії "Лісова поляна" та ендокринологічними захворюваннями - в санаторії "Ялинка".

Нагадаємо, Кличко з великим відривом випереджає кандидатів у мери Києва - опитування.