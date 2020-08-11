Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти "слуги народу" Геруса

Справа стосується поставок електроенергії до "Укрзалізниці"

Справа стосується поставок електроенергії до "Укрзалізниці"

Фото: Слуга народу / Facebook

Генеральна прокуратура України зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" при поставках їй електричної енергії, одним з фігурантів якого є голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Про це повідомив ексглава Луганської та Закарпатської ОДА та голова громадської організації "Народ України проти корупції" Геннадій Москаль, опублікувавши відповідний витяг з Реєстру досудових розслідувань на своїй сторінці в Facebook, пише Regionews.

За фактом можливого заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем Герус А. М., який нині є народним депутатом України, а також членом НКРЕКП Коваленко Д. В. і власником трейдингової компанії "НЕК" Притикою А. Я. при постачанні електроенергії АТ "Укрзалізниця", - йдеться у виписці з ЄРДР.

Розслідування розпочато 29 липня за заявою Геннадія Москаля.

Москаль зазначив, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова внесла дані щодо Геруса та його поплічників до ЄРДР тільки після того, як він звернувся із заявою в Державне бюро розслідувань щодо невиконання Венедіктової рішення суду.

Тепер чекаю від пані Венедіктової такого ж оперативного виконання та іншого рішення Печерського суду, що зобов'язує Офіс генпрокурора зареєструвати провадження щодо державної зради "слуги народу", вельмишановного Андрія Геруса", - додав Москаль.

Після мого останнього звернення до ДБР стосовно невиконання генпрокурором Іріною Венедіктовою рішень суду (за це... Опубліковано Hennadii Moskal Вівторок, 11 серпня 2020 р.

Нагадаємо, Москаль оскаржує у суді постанову парламенту про укрупнення районів