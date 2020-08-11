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11 августа 2020, 18:21 1

Генпрокуратура открыла уголовное производство против "слуги народа" Геруса

11 августа 2020, 18:21 1
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Дело касается поставок электроэнергии в "Укрзализныцю"
Дело касается поставок электроэнергии в "Укрзализныцю"
Фото: Слуга народа / Facebook
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Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство по факту возможного завладения средствами АО "Укрзализныця" при поставках ей электрической энергии, одним из фигурантов которого является председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Об этом сообщил эксглава Луганской и Закарпатской ОГА и председатель общественной организации "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль, опубликовав соответствующую выдержку из Реестра досудебных расследований на своей странице в Facebook, пишет Regionews.

По факту возможного завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением Герус А.М., который в настоящее время является народным депутатом Украины, а также членом НКРЭКУ Коваленко Д.В. и владельцем трейдинговой компании "НЭК" Притыкой А.Я. при поставке электроэнергии АО "Укрзализныця", - говорится в выписке из ЕРДР.

Расследование начато 29 июля по заявлению Геннадия Москаля.

Москаль отметил, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла данные относительно Геруса и его приспешников в ЕРДР только после того, как он обратился с заявлением в Государственное бюро расследований относительно невыполнения Венедиктовой решения суда.

Теперь жду от госпожи Венедиктовой такого же оперативного выполнения и другого решения Печерского суда, обязывающего Офис генпрокурора зарегистрировать производство относительно государственной измены "слуги народа", многоуважаемого Андрея Геруса", - добавил Москаль.

Після мого останнього звернення до ДБР стосовно невиконання генпрокурором Іриною Венедіктовою рішень суду (за це...

Опубліковано Hennadii Moskal Вівторок, 11 серпня 2020 р.

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Укрзализныця уголовное дело электроэнергия генпрокурор Ирина Венедиктова Геннадий Москаль Андрей Герус
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