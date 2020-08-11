Суд зобов’язав "Укрзалізницю" погасити борги "Донецької залізниці" перед "Сбербанком"
Господарський суд Донецької області задовольнив клопотання Державної виконавчої служби та зобов'язав акціонерне товариство "Укрзалізниця" погасити перед українським "Сбербанком" 68,14 млн доларів заборгованості.
Про це передає RegioNews з посиланням на LB.ua.
Cуд стягнув з "Укрзалізниці" 54,95 млн доларів заборгованості державного підприємства "Донецька залізниця" по основній кредитній лінії, а також 13,2 млн доларів заборгованості за відсотками", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що "Сбербанк" звертався до Господарського суду Києва з позовом про стягнення зазначених коштів з "Укрзалізниці" в якості заборгованості за кредитним договором, укладеним між банком і державним підприємством "Донецька залізниця" в 2011 році.
Однак у зв'язку з перебуванням державного підприємства "Донецька залізниця" в стані припинення, банк вирішив стягнути заборгованість із "Укрзалізниці".
Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в АТ "Укрзалізниця" у рамках розслідування фактів зловживань посадових осіб підприємства при здійсненні закупівель програмного забезпечення електронного придбання квитків сполучення "Київ-Бориспіль", або так званого "Бориспільського експресу".