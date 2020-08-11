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11 серпня 2020, 13:44 5

Суд зобов’язав "Укрзалізницю" погасити борги "Донецької залізниці" перед "Сбербанком"

11 серпня 2020, 13:44 5
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Суд прийняв відповідне рішення, попри заперечення юристів УЗ, які стверджували, що реєстрація "Донецької залізниці” не є припиненою
Суд прийняв відповідне рішення, попри заперечення юристів УЗ, які стверджували, що реєстрація "Донецької залізниці” не є припиненою
Фото: з відкритих джерел
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Господарський суд Донецької області задовольнив клопотання Державної виконавчої служби та зобов'язав акціонерне товариство "Укрзалізниця" погасити перед українським "Сбербанком" 68,14 млн доларів заборгованості.

Про це передає RegioNews з посиланням на LB.ua.

Cуд стягнув з "Укрзалізниці" 54,95 млн доларів заборгованості державного підприємства "Донецька залізниця" по основній кредитній лінії, а також 13,2 млн доларів заборгованості за відсотками", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що "Сбербанк" звертався до Господарського суду Києва з позовом про стягнення зазначених коштів з "Укрзалізниці" в якості заборгованості за кредитним договором, укладеним між банком і державним підприємством "Донецька залізниця" в 2011 році.

Однак у зв'язку з перебуванням державного підприємства "Донецька залізниця" в стані припинення, банк вирішив стягнути заборгованість із "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в АТ "Укрзалізниця" у рамках розслідування фактів зловживань посадових осіб підприємства при здійсненні закупівель програмного забезпечення електронного придбання квитків сполучення "Київ-Бориспіль", або так званого "Бориспільського експресу".

Укрзализныця борги банки суд гроші
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