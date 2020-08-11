В Раді зареєстрували законопроект про відкликання народних депутатів
У Верховній Раді з'явився проект Закону №3972 про відкликання народного депутата України за народною ініціативою.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.
Відомо, що його авторами є депутати від "Слуги народу" Георгій Мазурашу та Максим Павлюк.
Вони пропонують забезпечити виборцям можливість відкликати народного депутата України, обраного на одномандатному виборчому окрузі.
Підставами для відкликання виборцями депутата можуть бути:
- порушення нардепом положень Конституції і законів;
- систематичне невиконання депутатських обов'язків;
- використання повноважень депутата в особистих цілях;
- систематичне порушення норм депутатської етики і моралі;
- невідповідність діяльності депутата принципам і положенням його передвиборної програми;
- приховування власного майна і доходів;
В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що право порушувати питання про відкликання народного депутата належить виключно виборцям відповідного виборчого округу.
Питання про відкликання депутата піднімається на зборах виборців округу.
Голосування з цього питання також проводиться в межах виборчого округу, від якого обрано депутата. Якщо більшість виборців підтримають ідею відкликання, депутат втратить свій мандат.
Нагадаємо, у Раді пропонують внести зміни у Виборчий кодекс через створення нових районів.