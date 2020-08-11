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11 серпня 2020, 15:17 3

В Раді зареєстрували законопроект про відкликання народних депутатів

11 серпня 2020, 15:17 3
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Нардепів пропонують відкликати за народною ініціативою
Нардепів пропонують відкликати за народною ініціативою
Фото: flickr
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У Верховній Раді з'явився проект Закону №3972 про відкликання народного депутата України за народною ініціативою.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Відомо, що його авторами є депутати від "Слуги народу" Георгій Мазурашу та Максим Павлюк.

Вони пропонують забезпечити виборцям можливість відкликати народного депутата України, обраного на одномандатному виборчому окрузі.

Підставами для відкликання виборцями депутата можуть бути:

  • порушення нардепом положень Конституції і законів;
  • систематичне невиконання депутатських обов'язків;
  • використання повноважень депутата в особистих цілях;
  • систематичне порушення норм депутатської етики і моралі;
  • невідповідність діяльності депутата принципам і положенням його передвиборної програми;
  • приховування власного майна і доходів;

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що право порушувати питання про відкликання народного депутата належить виключно виборцям відповідного виборчого округу.

Питання про відкликання депутата піднімається на зборах виборців округу.

Голосування з цього питання також проводиться в межах виборчого округу, від якого обрано депутата. Якщо більшість виборців підтримають ідею відкликання, депутат втратить свій мандат.

Нагадаємо, у Раді пропонують внести зміни у Виборчий кодекс через створення нових районів.

вибори закон Слуга народа Верховна Рада депутати
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