В Раді зареєстрували законопроект про відкликання народних депутатів

Нардепів пропонують відкликати за народною ініціативою

Нардепів пропонують відкликати за народною ініціативою

Фото: flickr

У Верховній Раді з'явився проект Закону №3972 про відкликання народного депутата України за народною ініціативою.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Відомо, що його авторами є депутати від "Слуги народу" Георгій Мазурашу та Максим Павлюк.

Вони пропонують забезпечити виборцям можливість відкликати народного депутата України, обраного на одномандатному виборчому окрузі.

Підставами для відкликання виборцями депутата можуть бути:

порушення нардепом положень Конституції і законів;

систематичне невиконання депутатських обов'язків;

використання повноважень депутата в особистих цілях;

систематичне порушення норм депутатської етики і моралі;

невідповідність діяльності депутата принципам і положенням його передвиборної програми;

приховування власного майна і доходів;

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що право порушувати питання про відкликання народного депутата належить виключно виборцям відповідного виборчого округу.

Питання про відкликання депутата піднімається на зборах виборців округу.

Голосування з цього питання також проводиться в межах виборчого округу, від якого обрано депутата. Якщо більшість виборців підтримають ідею відкликання, депутат втратить свій мандат.

Нагадаємо, у Раді пропонують внести зміни у Виборчий кодекс через створення нових районів.