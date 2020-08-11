У Раді пропонують внести зміни у Виборчий кодекс через створення нових районів

Закон приймається з метою техніко-юридичного доопрацювання окремих положень Виборчого кодексу України

Закон приймається з метою техніко-юридичного доопрацювання окремих положень Виборчого кодексу України

Фото: з відкритих джерел

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує доопрацювати Виборчий кодекс з урахуванням затвердження нового адміністративно-територіального устрою.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на "Укрінформ".

Закон пропонують доопрацювати для удосконалення процедури висування та реєстрації кандидатів з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою України.

Також проєктом закону хочуть привести у відповідність до положення Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" в частині норм щодо повноважень старост та їх припинення.

Крім того, проєктом закону передбачено вдосконалення та уточнення окремих виборчих процедур, зокрема, щодо зміни меж дільничних виборчих комісій, обмеження щодо ведення агітації під час виборчого процесу, вимог до інформації про кандидатів у інформаційних плакатах, інформаційних буклетах та виборчих бюлетенях, порядку висування кандидатів, реєстрації осіб обраних депутатами.

Також задля лібералізації процедури зміни виборчої адреси виборця без зміни офіційної реєстрації місця проживання вносяться зміни до закону "Про Державний реєстр виборців".

До закону "Про місцеве самоврядування в Україні" пропонуються зміни, які визначають порядок обрання старост шляхом непрямих виборів та визначають межі території, на яку поширюються їх повноваження.

Авторами законопроєкту є члени Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народні депутати від фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України утворила 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів.