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11 серпня 2020, 10:40 11

Справа Шеремета: під Офісом генпрокурора знову прошла акція на підтримку Антоненка й Кузьменко

11 серпня 2020, 10:40 11
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Протестувальники вимагали правомірних дій від Офісу генпрокурора
Протестувальники вимагали правомірних дій від Офісу генпрокурора
Фото: Укрінформ
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У понеділок ввечері, 10 серпня, під Офісом генерального прокурора відбулася акція на підтримку підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрінформ".

Перед входом до Офісу генпрокурора активісти розгорнули плакат "Досить брехні!".

Під Офісом Генпрокурора відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета Антоненка та Кузьменко 01

Активісти зазначили, що Офіс генпрокурора діє неправомірно у цій справі.

Захист Антоненка та Кузьменко подає клопотання про зміну запобіжного заходу для них. Але на судові засідання... не приходять прокурори. Тому слухання відкладають раз за разом", - сказав один із активістів Сергій Стерненко.

Нагадаємо, 17 липня Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою на наступні два місяці підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко.

Також Міністерстві внутрішніх справ заявили, що підозрювана в організації вбивства Павла Шеремета Яна Дугарь не має безспірного алібі.

Офіс генпрокурора прокурори Антоненко активісти акція
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