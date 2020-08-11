У Броварах затримали силовиків, які в цукерках збиралися передати секретні дані в РФ
У місті Бровари Київської області правоохоронці затримали майора СБУ та військового пенсіонера, полковника в запасі, за підозрою в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
У рамках досудового розслідування було встановлено, що майор СБУ займався збором і передачею відомостей, що становлять державну таємницю, а також сприяв у проведенні підривної діяльності проти України.
Зібрана інформація передавалася російським спецслужбам через посередника - військового пенсіонера (полковника в запасі).
Правоохоронці затримали зловмисників при передачі співробітником СБУ носія з секретною інформацією.
Як повідомляє, носій був захований в цукерках. Спільник затриманих мав намір вивезти його за межі України.
У відношенні обох підозрюваних застосована міра запобіжного заходу - утримання під вартою терміном на 60 діб.
У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ викрили керівництво державної корпорації "Укрбуд" на мільйонні зловживання при проведенні тендерів на будівництво в зоні відчуження.