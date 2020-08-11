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11 серпня 2020, 11:31 7

У Броварах затримали силовиків, які в цукерках збиралися передати секретні дані в РФ

11 серпня 2020, 11:31 7
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Зловмисники були затримані під час передачі носія з секретною інформацією
Зловмисники були затримані під час передачі носія з секретною інформацією
Фото: gp.gov.ua
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У місті Бровари Київської області правоохоронці затримали майора СБУ та військового пенсіонера, полковника в запасі, за підозрою в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

У рамках досудового розслідування було встановлено, що майор СБУ займався збором і передачею відомостей, що становлять державну таємницю, а також сприяв у проведенні підривної діяльності проти України.

Зібрана інформація передавалася російським спецслужбам через посередника - військового пенсіонера (полковника в запасі).

Правоохоронці затримали зловмисників при передачі співробітником СБУ носія з секретною інформацією.

Як повідомляє, носій був захований в цукерках. Спільник затриманих мав намір вивезти його за межі України.

У відношенні обох підозрюваних застосована міра запобіжного заходу - утримання під вартою терміном на 60 діб.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ викрили керівництво державної корпорації "Укрбуд" на мільйонні зловживання при проведенні тендерів на будівництво в зоні відчуження.

Офіс генпрокурора РФ СБУ інформаційна війна правоохоронці
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