У липні компенсацію за житло отримав 141 нардеп
Загальна сума виплачених коштів склала понад три мільйони гривень
Загальна сума виплачених коштів склала понад три мільйони гривень
У липні цього року 141 нардепу загалом виплатили понад 3 млн грн компенсації за житло.
Про це УНН повідомляє із посиланням на дані апарату Верховної Ради України, пише Regionews.
У липні-2020 народним депутатам України було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 3 млн 26 тисяч 300 грн.
Найбільшу суму компенсації за житло отримав член депутатської групи "ДОВІРА" Микола Люшняк – 79,3 тисячі грн, член фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева – 78,4 тисячі грн та по 59,1 тисячі грн члени фракції "Слуга народу" Сергій Колебошин і Денис Герман.
Нагадаємо, у липні майже сотню парламентарів позбавили депутатських виплат через невиконання повноважень.
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