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31 липня 2020, 20:13

Київським осередком партії "За Майбутнє" керуватиме одіозний нардеп Москаленко

31 липня 2020, 20:13
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Фото: Моя Київщина
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Сьогодні, 31 липня, відбулися загальні збори Київської обласної організації "Політична партія "За Майбутнє"", на яких головою осередку обрали депутата Ярослава Москаленка

Про це пише Regionews з посиланням на сторінку " Київщина ЗА Майбутнє" у Facebook.

На політичній арені Київської області Ярослав Москаленко відомий ще з 2007 року. Три роки він був головою Вишгородської райради, потім очолював Вишгородську РДА, а з 2010 по 2012 роки був першим заступником голови Київської ОДА та депутатом Київської облради від Партії регіонів.

З 2012 - 2019 роки Ярослав Москаленко був народним депутатом України.

Ярослав Москаленко також балотувався до Верховної Ради IX скликання від 96 округу, однак програв Ользі Василевській-Смаглюк.

Ярослав Москаленко очолив осередок партії "ЗА Майбутнє" на Київщині! Київська обласна організація "Політична партія...

Опубліковано Київщина ЗА Майбутнє Пʼятниця, 31 липня 2020 р.

Нагадаємо, мер Черкас приєднався до партії Ігоря Палиці "За майбутнє".

партія нардеп Київська область Віктор Янукович За майбутнє
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