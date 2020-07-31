Київським осередком партії "За Майбутнє" керуватиме одіозний нардеп Москаленко

Вважається, що саме Москаленко причетний до скандальної передачі Межигір’я Януковичу

Вважається, що саме Москаленко причетний до скандальної передачі Межигір’я Януковичу

Фото: Моя Київщина

Сьогодні, 31 липня, відбулися загальні збори Київської обласної організації "Політична партія "За Майбутнє"", на яких головою осередку обрали депутата Ярослава Москаленка

Про це пише Regionews з посиланням на сторінку " Київщина ЗА Майбутнє" у Facebook.

На політичній арені Київської області Ярослав Москаленко відомий ще з 2007 року. Три роки він був головою Вишгородської райради, потім очолював Вишгородську РДА, а з 2010 по 2012 роки був першим заступником голови Київської ОДА та депутатом Київської облради від Партії регіонів.

З 2012 - 2019 роки Ярослав Москаленко був народним депутатом України.

Ярослав Москаленко також балотувався до Верховної Ради IX скликання від 96 округу, однак програв Ользі Василевській-Смаглюк.

Нагадаємо, мер Черкас приєднався до партії Ігоря Палиці "За майбутнє".