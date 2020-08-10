Денісова закликала владу надати соціальний захист дітям кримських політв’язнів

Омбудсмен попросила Олену Зеленську взяти під свій патронат родини політичних в'язнів Кремля

Омбудсмен попросила Олену Зеленську взяти під свій патронат родини політичних в'язнів Кремля

Фото: Facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до президента та його дружини, до уряду України та міжнародних організацій із закликом зробити все можливе задля звільнення українських політв’язнів та надати допомогу дітям політув’язнених кримських татар.

Про це вона написала у Facebook, передає RegioNews.

Країна-агресор РФ, незаконно ув’язнивши наших співгромадян, позбавила їхніх дітей уваги та піклування. Російська влада свідомо порушила міжнародне та національне законодавство", - зазначила Денісова.

Вона повідомила, що 133 громадянина України, в тому числі 97 кримських татар, переслідуються РФ за політичними мотивами. З них 112 незаконно утримують на території РФ та тимчасово окупованого Криму, а решта обмежені в пересуванні та перебувають за місцем свого проживання.

З них 71 – є батьками 188 неповнолітніх дітей", – написала вона.

Десять дружин кремлівських бранців, які виховують 12 дітей дошкільного та шкільного віку, проживають в різних регіонах материкової України, а 62 жінки разом із дітьми залишились на окупованому півострові, інформує посадовець.

За інформацією омбудсмена, цієї осені на окупованій території Криму з 17 дітей політв’язнів до першого класу підуть лише 14, оскільки правами на освіту трьох дітей "керівництво" кримських освітніх закладів знехтувало.

Особливої уваги та піклування потребують 11 тяжкохворих дітей. Їм потрібна висококваліфікована медична допомога. Зокрема, діти двох, обмежених в пересуванні політв’язнів – кримських татар, потребують такої допомоги негайно", - наголосила Денісова.

Вона закликала прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та кожного члена уряду взяти під особисту опіку кожну дитину, яка на сьогодні проживає із матір’ю на контрольованій Україною території.

"Звертаюся до президента України Володимира Зеленського з проханням зробити все можливе задля звільнення українських політв’язнів та надати доручення Кабінету міністрів України забезпечити їхнім родинам належний соціальний захист. Прошу першу леді України Олену Зеленську взяти під особистий патронат кожну таку родину", - зазначила омбудсмен.

Раніше повідомлялось, що за минулу добу збройні формування РФ 4 рази порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.