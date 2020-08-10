Денисова призвала власти предоставить социальную защиту детям крымских политзаключенных
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту и его жене, к правительству Украины и международным организациям с призывом сделать все возможное для освобождения украинских политзаключенных и оказать помощь детям политзаключенных крымских татар.
Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.
Страна-агрессор РФ, незаконно арестовав наших сограждан, лишила их детей внимания и заботы. Российская власть сознательно нарушила международное и национальное законодательство", - отметила Денисова.
Она сообщила, что 133 гражданина Украины, в том числе 97 крымских татар, преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 112 незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, а остальные ограничены в передвижении и находятся по месту своего проживания.
Из них 71 – являются родителями 188 несовершеннолетних детей", – написала она.
Десять жен кремлевских пленников, которые воспитывают 12 детей дошкольного и школьного возраста, проживающих в разных регионах материковой Украины, а 62 женщины вместе с детьми остались на оккупированном полуострове, информирует чиновник.
По информации омбудсмена, этой осенью на оккупированной территории Крыма из 17 детей политзаключенных в первый класс пойдут только 14, поскольку правами на образование троих детей "руководство" крымских образовательных учреждений пренебрегло.
Особого внимания и заботы требуют 11 тяжелобольных детей. Им нужна высококвалифицированная медицинская помощь. В частности, дети двух, ограниченных в передвижении политзаключенных крымских татар, требующих такой помощи немедленно", - отметила Денисова.
Она призвала премьер-министра Дениса Шмыгаля и каждого члена правительства взять под личную опеку каждую кроху, которая на сегодняшний день проживает с матерью на контролируемой Украиной территории.
"Обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все возможное для освобождения украинских политзаключенных и дать поручение Кабинету министров Украины обеспечить их семьям надлежащую социальную защиту. Прошу первую леди Украины Елену Зеленскую взять под личный патронат каждую такую семью", - отметила омбудсмен.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.