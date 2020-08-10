Денисова призвала власти предоставить социальную защиту детям крымских политзаключенных

Омбудсмен попросила Елену Зеленскую взять под свой патронат семьи политических заключенных Кремля

Омбудсмен попросила Елену Зеленскую взять под свой патронат семьи политических заключенных Кремля

Фото: Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту и его жене, к правительству Украины и международным организациям с призывом сделать все возможное для освобождения украинских политзаключенных и оказать помощь детям политзаключенных крымских татар.

Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.

Страна-агрессор РФ, незаконно арестовав наших сограждан, лишила их детей внимания и заботы. Российская власть сознательно нарушила международное и национальное законодательство", - отметила Денисова.

Она сообщила, что 133 гражданина Украины, в том числе 97 крымских татар, преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 112 незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, а остальные ограничены в передвижении и находятся по месту своего проживания.

Из них 71 – являются родителями 188 несовершеннолетних детей", – написала она.

Десять жен кремлевских пленников, которые воспитывают 12 детей дошкольного и школьного возраста, проживающих в разных регионах материковой Украины, а 62 женщины вместе с детьми остались на оккупированном полуострове, информирует чиновник.

По информации омбудсмена, этой осенью на оккупированной территории Крыма из 17 детей политзаключенных в первый класс пойдут только 14, поскольку правами на образование троих детей "руководство" крымских образовательных учреждений пренебрегло.

Особого внимания и заботы требуют 11 тяжелобольных детей. Им нужна высококвалифицированная медицинская помощь. В частности, дети двух, ограниченных в передвижении политзаключенных крымских татар, требующих такой помощи немедленно", - отметила Денисова.

Она призвала премьер-министра Дениса Шмыгаля и каждого члена правительства взять под личную опеку каждую кроху, которая на сегодняшний день проживает с матерью на контролируемой Украиной территории.

"Обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все возможное для освобождения украинских политзаключенных и дать поручение Кабинету министров Украины обеспечить их семьям надлежащую социальную защиту. Прошу первую леди Украины Елену Зеленскую взять под личный патронат каждую такую семью", - отметила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.