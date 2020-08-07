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07 августа 2020, 15:57 4

В июле компенсацию за жилье получил 141 нардеп

07 августа 2020, 15:57 4
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Общая сумма выплаченных средств составила свыше трех миллионов гривен
Общая сумма выплаченных средств составила свыше трех миллионов гривен
Фото из открытых источников
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В июле этого года 141 нардепу в общем выплатили более 3 млн грн компенсации за жилье.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины, пишет Regionews.

В июле-2020 народным депутатам Украины была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или гостиничного номера объемом в 3 млн 26 тысяч 300 грн.

Наибольшую сумму компенсации за жилье получил член депутатской группы "ДОВЕРИЕ" Николай Люшняк – 79,3 тысячи грн, член фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева – 78,4 тысячи грн и по 59,1 тысячи грн члены фракции "Слуга народа" Сергей Колебошин и Денис Герман.

Напомним, в июле почти сотню парламентариев лишили депутатских выплат за невыполнение полномочий.

бюджетные деньги выплаты компенсация нардепы Верховная Рада
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