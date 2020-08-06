Майже сотню парламентарів позбавили депутатських виплат через невиконання повноважень

У липні 84 нардепи не отримали кошти через невиконання депутатських повноважень

У липні 84 нардепи не отримали кошти через невиконання депутатських повноважень

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Про йдеться у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин, передає RegioNews.

Також виплати не отримають депутати від "Слуги народу" Олександр Дубінський, Данило Гетманцев, Ольга Василевська-Смаглюк, Роксолана Підласа, Микола Сольський, Богдан Яременко, а також Святослав Вакарчук (позафракційний), Володимир В'ятрович, Мустафа Джемілєв, Вікторія Сюмар ("Євросолідарність "), Наталія Королевська (" ОПЗЖ").

У Раді нагадали, що згідно із законом, якщо парламентар протягом календарного місяця однієї чергової сесії Ради без поважних причин не бере участь у більш ніж 30% голосувань при ухваленні рішень на пленарних засіданнях парламенту або в більш 50% засідань комітету, до складу якого обрано, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Розпорядження про припинення таких виплат видає спікер Верховної Ради за рішенням регламентного комітету.

Нагадаємо, у липні Нардеп Тищенко найбільше з політиків витратив на рекламу в соцмережах