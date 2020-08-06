У "Голосі" визнали, що вихід Вакарчука вдарив по рейтингу партії

У партії впевнені, що "виборсаються" з рейтингової ями

У партії впевнені, що "виборсаються" з рейтингової ями

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Про це розповіла в інтерв'ю виданню "Українська правда" глава партії Кіра Рудик.

Відповідаючи на питання про те, як вихід Вакарчука з парламенту позначився на рейтингах партії, вона заявила: "Погано. Це правда".

У нас було падіння до січня-лютого. Це було пов'язано з тим, що ми не позиціонуємося і погано комунікуємо. Потім березень - мене вибирають головою партії. Потім починаємо говорити: "Шмигаль, Аваков", ми ростемо, ростемо, ростемо. Потім Славко - і пішло вниз. Зараз у мене план - тільки рости. Славко пішов коли, в кінці червня? Ну ось зараз потихеньку відновлюємо бренд ", - зазначила Рудик.

Вона додала, що відхід Вакарчука став "ударом" для партії, але висловила впевненість, що "Голос" "вибереться".

Я знала, що так буде ... Як глава партії я знала, що це буде удар. Але я також знала, що ми виберемося - точно виберемося ... Я знаю прекрасно, що можна було робити якось краще, напевно, форматувати, щоб ми не втратили стільки рейтингу і так далі. Але ми теж не такі прості ", - заявила Рудик.

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