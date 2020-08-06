17:38  06 серпня
Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про підвищення мінімальної зарплати
17:59  06 серпня
У липні Нардеп Тищенко найбільше з політиків витратив на рекламу в соцмережах
18:17  06 серпня
У районі проведення ООС обстрілів сьогодні не зафіксували
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2020, 20:40 2

У "Голосі" визнали, що вихід Вакарчука вдарив по рейтингу партії

06 серпня 2020, 20:40 2
Читайте также на русском языке
У партії впевнені, що "виборсаються" з рейтингової ями
У партії впевнені, що "виборсаються" з рейтингової ями
Фото: Instagram
Читайте также
на русском языке

Вихід засновника партії "Голос" Святослава Вакарчука з Верховної Ради спровокував падіння рейтингів політсили.

Про це розповіла в інтерв'ю виданню "Українська правда" глава партії Кіра Рудик.

Відповідаючи на питання про те, як вихід Вакарчука з парламенту позначився на рейтингах партії, вона заявила: "Погано. Це правда".

У нас було падіння до січня-лютого. Це було пов'язано з тим, що ми не позиціонуємося і погано комунікуємо. Потім березень - мене вибирають головою партії. Потім починаємо говорити: "Шмигаль, Аваков", ми ростемо, ростемо, ростемо. Потім Славко - і пішло вниз. Зараз у мене план - тільки рости. Славко пішов коли, в кінці червня? Ну ось зараз потихеньку відновлюємо бренд ", - зазначила Рудик.

Вона додала, що відхід Вакарчука став "ударом" для партії, але висловила впевненість, що "Голос" "вибереться".

Я знала, що так буде ... Як глава партії я знала, що це буде удар. Але я також знала, що ми виберемося - точно виберемося ... Я знаю прекрасно, що можна було робити якось краще, напевно, форматувати, щоб ми не втратили стільки рейтингу і так далі. Але ми теж не такі прості ", - заявила Рудик.

Читайте також: Слоган новий, а грошей немає: в "Голосі" розповіли про підготовку до виборів

Голос Кіра Рудик Святослав Вакарчук Верховна Рада партія рейтинг
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Майже сотню парламентарів позбавили депутатських виплат через невиконання повноважень
06 серпня 2020, 18:43
Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про підвищення мінімальної зарплати
06 серпня 2020, 17:38
Слоган новий, а грошей немає: в "Голосі" розповіли про підготовку до виборів
06 серпня 2020, 16:01
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Місцеві вибори на Рівненщині. Хто проти "Слуги народу"
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »