Уряд затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021―2027 роки

Регіональна політика буде фокусуватися на восьми типах територій

Регіональна політика буде фокусуватися на восьми типах територій

Фото: КМУ

Про це повідомила пресслужба КМУ, передає RegioNews.

Стратегія створює основу для розвитку України на наступні 7 років. Цифровізація відкриває нові можливості у регіонах. Завдяки цьому ми зможемо підвищити якість життя громадян, зробити державні послуги доступними та зрозумілими, зробити Україну привабливою для інвестицій та підвищити цифрову грамотність населення у регіонах”, – прокоментував віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Очікується, що Стратегія сприятиме економічному зростанню України та розвитку інформаційного суспільства. А також забезпеченню доступу до високошвидкісного Інтернету всіх населених пунктів, розвитку сфери надання публічних послуг та цифровій трансформації регіонів.

Загалом стратегія містить понад 60 завдань цифрової трансформації, в тому числі:

підвищення рівня цифрової грамотності населення;

забезпечення безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету всіх населених пунктів (насамперед сільських та малих міст) та соціальних закладів;

запровадження можливості отримання електронних послуг через смартфон;

впровадження електронного документообігу;

забезпечення електронної взаємодії між національними реєстрами, реєстрами органів місцевого самоврядування;

переведення пріоритетних публічних послуг в електронну форму;

впровадження регіональними органами влади відкритих даних;

розвиток інструментів електронної демократії.

А також впровадження системи електронного прийому документів та забезпечення можливості звернення за послугами сфери соціального захисту через онлайн-сервіси та впровадження системи електронних черг. Крім того, передбачається створення електронної освітньої системи, впровадження на всіх рівнях освіти сучасних навчальних програм для ефективного формування сучасних цифрових навичок та запровадження нових професій тощо.

Нагадаємо, Кабмін планує виділити 5,5 мільйона гривень на житло для переселенців.