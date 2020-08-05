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05 серпня 2020, 13:01 3

Нова економічна стратегія для Донбасу буде готова у вересні - Резніков

05 серпня 2020, 13:01 3
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Нова дорожня карта буде подана на розгляд до Кабінету міністрів
Нова дорожня карта буде подана на розгляд до Кабінету міністрів
Фото: Facebook
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В Україні вже у вересні можуть представити дорожню карту економічного відновлення постраждалих територій Донбасу.

Про це в статті для Аlantic Council повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає RegioNews.

За його словами, Україна зараз розробляє амбітну нову економічну стратегію для сходу країни.

Основна увага приділяється розвитку частин Донецької і Луганської областей, які нині перебувають під контролем України. Цей підхід, можливо, найкраще описати як український підхід до поняття "особливий статус" для регіону з метою трансформації інвестиційного клімату та реалізації нової економічної моделі на регіональному рівні", - написав віцепрем'єр.

За його задумом, цей процес повинен почати набирати обертів якомога швидше в районах Донбасу, які зараз під контролем українського уряду, а потім він може поширитися на окуповані Росією райони після їх звільнення.

Він додав, що стратегія передбачає не тільки питання полегшення кризи для Донбасу, але й створення інноваційної економічної зони, яка може справити позитивний вплив на всю Європу.

Віцепрем'єр сподівається представити уряду України дорожню карту економічного розвитку Донбасу у вересні.

Потім буде потрібно близько шести місяців, щоб підготувати необхідні розрахунки. Це вимагатиме експертної участі. В ідеалі цей внесок має виходити безпосередньо від потенційних майбутніх інвесторів", - зазначив він.

Нагадаємо, Україна пропонуватиме "нормандській четвірці" модернізацію Мінських угод, це станеться, якщо чинні Мінські угоди не виконають у 2020 році.

Донбас Україна стратегія економіка Олексій Резніков
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