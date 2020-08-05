Новая экономическая стратегия для Донбасса будет готова в сентябре - Резников

Новая дорожная карта будет представлена ​​на рассмотрение в Кабинет министров

Новая дорожная карта будет представлена ​​на рассмотрение в Кабинет министров

Фото: Facebook

В Украине уже в сентябре могут представить дорожную карту экономического восстановления пострадавших территорий Донбасса.

Об этом в статье для Аlantic Council сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает RegioNews.

По его словам, Украина сейчас разрабатывает амбициозную новую экономическую стратегию для востока страны.

Основное внимание уделяется развитию частей Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем Украины. Этот подход, возможно, лучше всего описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью трансформации инвестиционного климата и реализации новой экономической модели на региональном уровне", - написал вицепремьер.

По его замыслу, этот процесс должен начать набирать обороты как можно скорее в районах Донбасса, которые сейчас под контролем украинского правительства, а затем он может распространиться на оккупированные Россией районы после их освобождения.

Он добавил, что стратегия предполагает не только вопрос облегчения кризиса для Донбасса, но и создание инновационной экономической зоны, которая может оказать положительное влияние на всю Европу.

Вицепремьер надеется представить правительству Украины дорожную карту экономического развития Донбасса в сентябре.

Затем потребуется около шести месяцев, чтобы подготовить необходимые расчеты. Это потребует экспертного участия. В идеале этот вклад должен выходить непосредственно от потенциальных будущих инвесторов", - отметил он.

Напомним, Украина будет предлагать "нормандской четверке" модернизацию Минских соглашений, это произойдет, если действующие Минские соглашения не выполнят в 2020 году.