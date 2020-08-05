Шмигаль передав "Укрпошті" автівки для пересувних регіональних відділень

Це продовження стратегії комфортних послуг для людей у межах України

Це продовження стратегії комфортних послуг для людей у межах України

Фото: ukrinform.ua

Укрпошта працює над реалізацією проекту пересувних відділень і наступного року матиме 2 тисячі автомобілів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час передачі перших 22 автомобілів, інформує RegioNews.

Такі автомобілі будуть їхати в кожен населений пункт, на віддалені села. За цей рік "Укрпошта" реалізовуватиме цей проєкт і автомобілів буде вже 500, а в наступному році - 2000 для цілої України", - сказав Шмигаль.

За його словами, цей проект дає змогу створити додаткові робочі місця, всі мобільні відділення будуть супроводжуватися трьома співробітниками - листоношею, водієм і начальником персоналу відділення.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що пересувне відділення - це також доставка ліків і надання фінансових послуг.

Він повідомив, що Україна отримала пропозицією від Європейського банку реконструкції та розвитку щодо подальшого придбання пересувних відділень.

За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, передані автомобілі працюватимуть у Київській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях та на Закарпатті.

Нагадаємо, Кабмін дозволив університетам визначати, коли і як починати навчання, такі повноваження передбачені законом про вищу освіту.