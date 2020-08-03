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03 серпня 2020, 20:38 2

Кабмін припинить виплачувати допомогу на дітей фізичним особам - підприємцям

03 серпня 2020, 20:38 2
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В уряді вважають, що послаблення карантину дало змогу бізнесу відновитися
В уряді вважають, що послаблення карантину дало змогу бізнесу відновитися
Фото: maanimo.com
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Кабінет міністрів України припиняє виплати тимчасової допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям з вересня поточного року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, інформує RegioNews.

Зазначається, що виплати під час карантину надавалися підприємцям, які працюють за спрощеною системою оподаткування, і належать до першої та другої групи платників єдиного податку. Проте, в уряді вважають, що послаблення карантинних обмежень дало змогу більшості фізичних осіб-підприємців відновити свою діяльність.

Крім того, в червні й першій половині липня поточного року чисельність ФОПів в Україні збільшилась майже на 5 тисяч. Вони обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, що дозволяло їм отримувати допомогу на утримання дітей.

Ми реально допомогли сім’ям підприємців з дітьми у складний період і підтримуємо зараз. У зв’язку з покращенням умов підприємницької діяльності ця тимчасова державна програма завершується у вересні", - прокоментувала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін повністю розподілив кошти із "антикоронавірусного" Фонду

Кабмін діти допомога підприємство бізнес соціальні виплати
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