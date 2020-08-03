Кабмін припинить виплачувати допомогу на дітей фізичним особам - підприємцям

В уряді вважають, що послаблення карантину дало змогу бізнесу відновитися

В уряді вважають, що послаблення карантину дало змогу бізнесу відновитися

Фото: maanimo.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, інформує RegioNews.

Зазначається, що виплати під час карантину надавалися підприємцям, які працюють за спрощеною системою оподаткування, і належать до першої та другої групи платників єдиного податку. Проте, в уряді вважають, що послаблення карантинних обмежень дало змогу більшості фізичних осіб-підприємців відновити свою діяльність.

Крім того, в червні й першій половині липня поточного року чисельність ФОПів в Україні збільшилась майже на 5 тисяч. Вони обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, що дозволяло їм отримувати допомогу на утримання дітей.

Ми реально допомогли сім’ям підприємців з дітьми у складний період і підтримуємо зараз. У зв’язку з покращенням умов підприємницької діяльності ця тимчасова державна програма завершується у вересні", - прокоментувала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін повністю розподілив кошти із "антикоронавірусного" Фонду