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На Донбассе боевики дважды нарушили режим перемирия - штаб
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03 августа 2020, 08:15 7

На Донбассе боевики дважды нарушили режим перемирия - штаб

03 августа 2020, 08:15 7
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Потерь в рядах украинских войск нет
Потерь в рядах украинских войск нет
Фото: flickr
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За прошедшие сутки вооруженные формирования российской Федерации осуществили два провокационных выстрела по позициям украинских военных.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Южное. А уже через 15 минут совершил такую ​​же провокацию и неподалеку Красногоровки", - говорится в сообщении.

По данным штаба, украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Также в штабе ООС отметили, что ситуация на линии разграничений остается контролируемой, и на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, с начала прошлых суток обстрелов в зоне ООС не зафиксировано, боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

ООС война обстрел штаб Луганщина АТО сводка
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