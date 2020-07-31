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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 липня 2020, 10:50 9

Кравчук назвав перші кроки на посаді голови делегації в ТКГ

31 липня 2020, 10:50 9
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Коли планується проведення наступної зустрічі Тристоронньої групи, поки не відомо
Фото: Facebook
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Перший президент України і голова делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не виключає кадрових змін у складі делегації.

Про це він заявив в інтерв’ю "РБК-Україна", передає RegioNews.

За його словами, перша зустріч членів делегації за його участі відбудеться в понеділок, 3 серпня для визначення подальших кроків і питання її персонального складу.

Я хочу, щоби це не була думка тільки моя. Я виходжу з того, що група, яка зараз працює, яку очолював Леонід Кучма, зробила в складних умовах важливі кроки і ми починаємо життя не з "чистого листка", починаємо з певних плюсів, але були й мінуси", - сказав Кравчук.

Він також додав, що із своїм попередником на посаді голови делегації України в ТКГ Леонідом Кучмою ще не спілкувався.

Я йому зателефоную і попрошу його, щоби він висловився з цих позицій. Тому, що я ціную роботу тих, хто щось добре зробив на своїй посаді, треба навчитись і цінувати", - сказав Кравчук.

За словами Кравчука, його місія полягає в тому, щоб "закінчити війну і, щоб в Україні панував мир". Він зазначив, що для цього буде робити все можливе, в тому числі іти на компроміси.

Нагадаємо, 28 липня Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ по Донбасу. 30 липня президент Зеленський офіційно призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ.

Україна ТКГ засідання Леонід Кучма Леонід Кравчук
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