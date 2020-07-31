09:44  31 июля
В Украине уже почти 70 тысяч инфицированных коронавирусом
08:46  31 июля
Киев поделят на 10 округов для выборов мэра - ЦИК
08:19  31 июля
Перемирие на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 июля 2020, 10:50 10

Кравчук назвал первые шаги на посту главы делегации в ТКГ

31 июля 2020, 10:50 10
Читайте також українською мовою
Когда планируется проведение следующей встречи Трехсторонней группы, пока не известно
Когда планируется проведение следующей встречи Трехсторонней группы, пока не известно
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Первый президент Украины и глава делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает кадровых изменений в составе делегации.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает RegioNews.

По его словам, первая встреча членов делегации с его участием состоится в понедельник, 3 августа для определения дальнейших шагов и вопроса ее персонального состава.

Я хочу, чтобы это не было мнение только мое. Я исхожу из того, что группа, которая сейчас работает, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги и мы начинаем жизнь не с "чистого листа", начинаем с определенных плюсов, но были и минусы", - сказал Кравчук.

Он также добавил, что со своим предшественником на посту главы делегации Украины в ТКГ Леонидом Кучмой еще не общался.

Я ему позвоню и попрошу его, чтобы он высказался с этих позиций. Потому, что я ценю работу тех, кто что-то хорошее сделал на своем посту, нужно научиться и ценить", - сказал Кравчук.

По словам Кравчука, его миссия заключается в том, чтобы "закончить войну и, чтобы в Украине царил мир". Он отметил, что для этого будет делать все возможное, в том числе идти на компромиссы.

Напомним, 28 июля Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу. 30 июля президент Зеленский официально назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Украина ТКГ заседание Леонид Кучма Леонид Кравчук
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Представитель России Козак заявил о выходе из переговорного процесса по Донбассу
30 июля 2020, 21:27
Киевский окружной админсуд открыл производство в деле о запрете партии Шария
30 июля 2020, 19:36
Зеленский официально назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ
30 июля 2020, 18:28
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Киев: кому принадлежат автовокзалы столицы
Местные выборы вопреки сценарию: как партия Зеленского переиграет саму себя
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »