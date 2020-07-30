Партія подала заявку на членство в Союзі (IDU) ще влітку 2019 року

Партія подала заявку на членство в Союзі (IDU) ще влітку 2019 року

Члени IDU одноголосно проголосували за членство партії «Європейська Солідарність» у IDU (перший етап членства – Observer Member). Партія рекомендована до отримання повного членства під час IDU Самміту навесні 2021 року.

Про це лідер партії, п’ятий Президент України Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Дуже важливе рішення для нашої партії, її зміцнення та міжнародних позицій! "Європейська Солідарність" отримала статус спостерігача в Міжнародному демократичному союзі як перший етап до повноправного членства в цій впливовій світовій політичній сім’ї", – пише Порошенко.

Як відомо, Міжнародний демократичний союз – це платформа, яка сприяє розвитку демократії та політиці правоцентристів по всьому світу. Засновниками IDU були прем’єр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віцепрезидент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.

Сьогодні до організації належать понад 80 партій із понад 60 країн з усього світу, зокрема Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є експрем’єр Канади Стівен Гарпер.

"Євросолідарність" подала заявку на членство IDU влітку 2019 року. Згідно з правилами, партія-кандидат повинна отримати політичну підтримку однієї із партій, яка вже є членом організації. Таку підтримку забезпечила шведська партія Модератерна.

29 липня 2020 року відбулося засідання членів IDU в онлайн форматі з метою розгляду заявок на членство партій-кандидатів. У засіданні під головуванням Стівена Гарпера взяли участь понад 70 учасників з усього світу, серед яких Іванна Климпуш-Цинцадзе та Вірджинія Дронова. Заявку "Євросолідарності" підтримали одноголосно.

Дуже важливе рішення для нашої партії, її зміцнення та міжнародних позицій! Європейська Солідарність отримала статус... Опубліковано Петром Порошенком Середа, 29 липня 2020 р.

Нагадаємо, "Євросолідарність" вимагає розслідувати фальсифікації справ проти Порошенка.