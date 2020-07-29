Артур Герасимов очолив Дніпропетровський осередок "Євросолідарності"

Таке рішення було ухвалене напередодні на конференції обласної партійної організації

Таке рішення було ухвалене напередодні на конференції обласної партійної організації

Фото: Українська правда

Про це повідомляє прес-служба "Європейської солідарності", пише RegioNews.

Новий керівник обласного осередку заявив про загрозу реваншу в регіоні і пообіцяв "зробити все для того, щоб Кремль і внутрішні вороги України не отримали навіть шансу на позитивні для них зміни".

Нагадаємо, вчора "Євросолідарність" обрала голову Львівської міської парторганізації. Ним став Петро Адамик.