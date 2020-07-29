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29 липня 2020, 17:31 2

Артур Герасимов очолив Дніпропетровський осередок "Євросолідарності"

29 липня 2020, 17:31 2
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Таке рішення було ухвалене напередодні на конференції обласної партійної організації
Таке рішення було ухвалене напередодні на конференції обласної партійної організації
Фото: Українська правда
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Новим головою Дніпропетровської обласної організації партії "Європейська солідарність" призначений народний депутат, співголова партійної фракції у Верховній Раді Артур Герасимов.

Про це повідомляє прес-служба "Європейської солідарності", пише RegioNews.

Новий керівник обласного осередку заявив про загрозу реваншу в регіоні і пообіцяв "зробити все для того, щоб Кремль і внутрішні вороги України не отримали навіть шансу на позитивні для них зміни".

Нагадаємо, вчора "Євросолідарність" обрала голову Львівської міської парторганізації. Ним став Петро Адамик.

вибори партія нардеп Дніпро Європейська солідарність
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