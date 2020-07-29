Артур Герасимов очолив Дніпропетровський осередок "Євросолідарності"
Таке рішення було ухвалене напередодні на конференції обласної партійної організації
Таке рішення було ухвалене напередодні на конференції обласної партійної організації
Новим головою Дніпропетровської обласної організації партії "Європейська солідарність" призначений народний депутат, співголова партійної фракції у Верховній Раді Артур Герасимов.
Про це повідомляє прес-служба "Європейської солідарності", пише RegioNews.
Новий керівник обласного осередку заявив про загрозу реваншу в регіоні і пообіцяв "зробити все для того, щоб Кремль і внутрішні вороги України не отримали навіть шансу на позитивні для них зміни".
Нагадаємо, вчора "Євросолідарність" обрала голову Львівської міської парторганізації. Ним став Петро Адамик.
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