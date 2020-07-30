Партия подала заявку на членство в Союзе (IDU) еще летом 2019 года

Партия подала заявку на членство в Союзе (IDU) еще летом 2019 года

Члены IDU единогласно проголосовали за членство партии «Европейская Солидарность» в IDU (первый этап членства – Observer Member). Партия рекомендована к получению полного членства во время IDU Саммита весной 2021 года.

Об этом лидер партии, пятый Президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Очень важное решение для нашей партии, ее укрепления и международных позиций! "Европейская Солидарность" получила статус наблюдателя в Международном демократическом союзе как первый этап до полноправного членства в этой влиятельной мировой политической семьи", – пишет Порошенко.

Как известно, Международный демократический союз – это платформа, которая способствует развитию демократии и политике правоцентристов по всему миру. Учредителями IDU были премьер Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и много других партийных лидеров.

Сегодня в организацию входят более 80 партий из более чем 60 стран со всего мира, в частности Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Председателем организации является экс-премьер Канады Стивен Харпер.

"Евросолидарность" подала заявку на членство в IDU летом 2019 года. Согласно правилам, партия-кандидат должна получить политическую поддержку одной из партий, которая уже является членом организации. Такую поддержку обеспечила шведская партия Модератерна.

29 июля 2020 года состоялось заседание членов IDU в онлайн формате с целью рассмотрения заявок на членство партий-кандидатов. В заседании под председательством Стивена Харпера приняли участие более 70 участников со всего мира, среди которых Иванна Климпуш-Цинцадзе и Вирджиния Дронова. Заявку "Евросолидарности" поддержали единогласно.

Очень важное решение для нашей партии, ее укрепление международных позиций! Европейская Солидарность получила статус... Опубликовано Петром Порошенко Среда, 29 июля 2020 г.

Напомним, "Евросолидарность" требует расследовать фальсификации дел против Порошенко.