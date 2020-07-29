У Харкові митника засудили до 6 років в'язниці: отримав понад 300 тисяч гривень хабара

Прокуратура вважає це "м'яким покаранням"

Прокуратура вважає це "м'яким покаранням"

Фото: з відкритих джерел

Головного інспектора митного поста Харкова засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади у правоохоронних органах на 3 роки та з конфіскацією майна.

Як передає RegioNews, про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Так, у 2016 році головний державний інспектор митного поста "Пісочин", використовуючи своє службове становище, вимагав неправомірну вигоду за незастосування необґрунтованих додаткових заходів контролю, за непритягнення до адміністративної відповідальності за штучно створені ним порушення митних правил, а також за безперешкодне митне оформлення товарів.

Всього вказаний чоловік отримав більше 300 тис. грн неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що вирок ще не вступив в силу, так як прокуратурою готується апеляційна скарга "у зв'язку з невідповідністю м'якості покарання скоєному злочину".

Нагадаємо, у Дніпропетровській області затримали полковника поліції за хабар: йому загрожує до 10 років в'язниці.