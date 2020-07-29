09:51  29 липня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували більше тисячі нових випадків
10:39  29 липня
Степанов відреагував на бажання депутатів відправити його у відставку
13:14  29 липня
Зеленський пообіцяв зробити все для підтримки перемир'я на Донбасі
UA | RU
UA | RU
29 липня 2020, 08:46 6

У Харкові митника засудили до 6 років в'язниці: отримав понад 300 тисяч гривень хабара

29 липня 2020, 08:46 6
Читайте также на русском языке
Прокуратура вважає це "м'яким покаранням"
Прокуратура вважає це "м'яким покаранням"
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Головного інспектора митного поста Харкова засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади у правоохоронних органах на 3 роки та з конфіскацією майна.

Як передає RegioNews, про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Так, у 2016 році головний державний інспектор митного поста "Пісочин", використовуючи своє службове становище, вимагав неправомірну вигоду за незастосування необґрунтованих додаткових заходів контролю, за непритягнення до адміністративної відповідальності за штучно створені ним порушення митних правил, а також за безперешкодне митне оформлення товарів.

Всього вказаний чоловік отримав більше 300 тис. грн неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що вирок ще не вступив в силу, так як прокуратурою готується апеляційна скарга "у зв'язку з невідповідністю м'якості покарання скоєному злочину".

Нагадаємо, у Дніпропетровській області затримали полковника поліції за хабар: йому загрожує до 10 років в'язниці.

хабар митниця прокуратура Харьків в'язниця
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »