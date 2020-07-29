В "Слуге народа" решили отказаться от своего предвыборного лозунга

Правящая партия отказалась от лозунга "Сделаем их вместе"

Правящая партия отказалась от лозунга "Сделаем их вместе"

Фото: flickr

Партия "Слуга народа" перед местными выборами решила изменить лозунг "Сделаем их вместе", с которым в 2019 году Владимир Зеленский стал президентом, и завел в парламент большинство депутатов.

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Украинской правде", передает RegioNews.

Нет, точно не "сделаем их вместе". Есть несколько смыслов, которые мы будем использовать, например, "решим это вместе" - то есть увеличение доступа к принятию решений, народовластие", - сказал Корниенко.

По его словам, до выборов будет взято на вооружение лозунг, который "связан с конкретными результатами", которых достигла правящая партия. Форму этих месседжей еще обсуждают.

Корниенко добавил, что сейчас он - руководитель кампании по всей стране, а по Киеву - политический куратор.

Напомним, в "Слуге народа" рассказали, когда проведут предвыборный съезд партии.