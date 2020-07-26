У "Слузі народу" розповіли, коли проведуть передвиборчий з'їзд партії
На з'їзді будуть презентовані кандидати на посади голів обласних центрів
На з'їзді будуть презентовані кандидати на посади голів обласних центрів
Партія "Слуга народу" планує провести передвиборчий з'їзд орієнтовно 21 серпня.
Про це у Facebook повідомила заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews.
За її словами, під час з'їзду партії будуть представлені кандидати на місцеві вибори.
Вона додала, що ймовірно, будуть презентовані команди обласних осередків "Слуги народу" разом із кандидатами на посади голів обласних центрів.
Також висунемо кандидата на довиборах по 208 округу", - написала Кравчук.
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