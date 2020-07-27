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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 липня 2020, 16:50 3

На Черкащині медики вийшли на протест через невиплату зарплати

27 липня 2020, 16:50 3
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Лікарі вимагали зустрічі із міським головою Сміли
Лікарі вимагали зустрічі із міським головою Сміли
Фото: obrii.biz
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У місті Сміла Черкаської області медики вийшли на протест під будівлю міського виконкому через невиплату зарплати.

Про це повідомляє місцеве видання "Смілянські обрії", передає RegioNews.

За словами організаторів акції, вони вимагають від міської влади погашення заборгованості по заробітної платі.

Вони заявили, що акція безстрокова, і буде тривати, поки вимоги мітингувальників не будуть виконані.

Також лікарі вимагали зустрічі із міським головою Сміли, однак той раніше виїхав до Києва і на робочому місці не був. Під час акції сталася штовханина, через яку в ситуацію втрутилися поліцейські.

Нагадаємо, у Львові під стінами ОДА пікетували власники кафе та ресторані з вимогою відновити роботу після 23:00.

зарплати митинг Черкаська область медики лікарі
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