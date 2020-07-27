На Черкащині трьох посадовців судитимуть за розтрату близько 1,4 млн грн держкоштів

Посадовці під час ремонту приміщення державного підприємства завищували обсяги та вартість виконаних ремонтних робіт

Посадовці під час ремонту приміщення державного підприємства завищували обсяги та вартість виконаних ремонтних робіт

Фото: з відкритих джерел

У Черкаській області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох посадовців, яких підозрюють у розтраті близько 1,4 млн грн держкоштів під час здійснення ремонтних робіт на держпідприємстві.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Черкаської області, передає RegioNews.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області слідчий відділ Управління СБУ в Черкаській області завершив досудове розслідування в кримінальному провадженні за обвинуваченнями трьох службових осіб черкаського підприємства в розтраті державних коштів у сумі майже 1 млн 400 тис. грн під час здійснення ремонтних робіт на державному підприємстві.

Наразі обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 КК України скеровано до суду", - йдеться в повідомленні прокуратури.

За версією слідства, обвинувачені умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у період часу з лютого 2017 року до кінця 2018 року, під час ремонту приміщення державного підприємства завищували обсяги та вартість фактично виконаних ремонтних робіт, в результаті чого розтратили державні кошти в особливо великих розмірах.

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