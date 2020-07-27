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27 липня 2020, 10:14

На Черкащині трьох посадовців судитимуть за розтрату близько 1,4 млн грн держкоштів

27 липня 2020, 10:14
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Посадовці під час ремонту приміщення державного підприємства завищували обсяги та вартість виконаних ремонтних робіт
Посадовці під час ремонту приміщення державного підприємства завищували обсяги та вартість виконаних ремонтних робіт
Фото: з відкритих джерел
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У Черкаській області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох посадовців, яких підозрюють у розтраті близько 1,4 млн грн держкоштів під час здійснення ремонтних робіт на держпідприємстві.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Черкаської області, передає RegioNews.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області слідчий відділ Управління СБУ в Черкаській області завершив досудове розслідування в кримінальному провадженні за обвинуваченнями трьох службових осіб черкаського підприємства в розтраті державних коштів у сумі майже 1 млн 400 тис. грн під час здійснення ремонтних робіт на державному підприємстві.

Наразі обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 КК України скеровано до суду", - йдеться в повідомленні прокуратури.

За версією слідства, обвинувачені умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у період часу з лютого 2017 року до кінця 2018 року, під час ремонту приміщення державного підприємства завищували обсяги та вартість фактично виконаних ремонтних робіт, в результаті чого розтратили державні кошти в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали на хабарі чиновника гемологічного центру.

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