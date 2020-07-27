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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 июля 2020, 16:50 3

В Черкасской области медики вышли на протест из-за невыплаты зарплаты

27 июля 2020, 16:50 3
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Врачи требовали встречи с городским головой Смелы
Врачи требовали встречи с городским головой Смелы
Фото: obrii.biz
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В городе Смела Черкасской области медики вышли на протест под здание городского исполкома из-за невыплаты зарплаты.

Об этом сообщает местное издание "Смелянские обрии", передает RegioNews.

По словам организаторов акции, они требуют от городских властей погашения задолженности по заработной плате.

Они заявили, что акция бессрочная, и будет продолжаться, пока требования митингующих не будут выполнены.

Также врачи требовали встречи с городским головой Смелы, однако тот раньше выехал в Киев и на рабочем месте не был. Во время акции произошла потасовка, из-за которой в ситуацию вмешались полицейские.

Напомним, во Львове под стенами ОГА митинговали владельцы кафе и ресторанов с требованием возобновить работу после 23:00.

зарплаты митинг Черкасская область медики врачи
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