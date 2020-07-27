В Черкасской области медики вышли на протест из-за невыплаты зарплаты

Врачи требовали встречи с городским головой Смелы

Врачи требовали встречи с городским головой Смелы

Фото: obrii.biz

В городе Смела Черкасской области медики вышли на протест под здание городского исполкома из-за невыплаты зарплаты.

Об этом сообщает местное издание "Смелянские обрии", передает RegioNews.

По словам организаторов акции, они требуют от городских властей погашения задолженности по заработной плате.

Они заявили, что акция бессрочная, и будет продолжаться, пока требования митингующих не будут выполнены.

Также врачи требовали встречи с городским головой Смелы, однако тот раньше выехал в Киев и на рабочем месте не был. Во время акции произошла потасовка, из-за которой в ситуацию вмешались полицейские.

Напомним, во Львове под стенами ОГА митинговали владельцы кафе и ресторанов с требованием возобновить работу после 23:00.