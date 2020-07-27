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Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 807 нових випадків
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27 липня 2020, 09:51 5

Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 807 нових випадків

27 липня 2020, 09:51 5
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За минулу добу померло 11 хворих
pixabay.com
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Станом на 27 липня в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 616 летальних, а 36 122 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За добу зафіксовано 807 нових випадків. Всього проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Всього за добу виписано 315 пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

Найбільше нових випадків захворювання COVID-19 зареєстрована у Львівській області - 120 осіб, в Івано-Франківській - 96, у Рівненській - 78, в Києві - 70.

Жодного випадку захворювання не виявили у Хмельницькій, Донецькій, Полтавській та Луганській областях.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2589 випадків;
  • Волинська область — 3616 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1330 випадків;
  • Донецька область — 850 випадків;
  • Житомирська область — 1723 випадки;
  • Закарпатська область — 4874 випадки;
  • Запорізька область — 750 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4121 випадок;
  • Кіровоградська область — 695 випадків;
  • м. Київ — 7690 випадків;
  • Київська область — 3548 випадків;
  • Львівська область — 8952 випадки;
  • Луганська область — 120 випадків;
  • Миколаївська область — 559 випадків;
  • Одеська область — 2960 випадків;
  • Полтавська область — 394 випадки;
  • Рівненська область — 5701 випадок;
  • Сумська область — 445 випадків;
  • Тернопільська область — 2773 випадки;
  • Харківська область — 3431 випадок;
  • Херсонська область — 220 випадків;
  • Хмельницька область — 1059 випадків;
  • Чернівецька область — 5634 випадки;
  • Черкаська область — 902 випадки;
  • Чернігівська область — 720 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 920 нових випадків COVID-19.

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