Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 807 нових випадків

За минулу добу померло 11 хворих

За минулу добу померло 11 хворих

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Станом на 27 липня в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 616 летальних, а 36 122 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За добу зафіксовано 807 нових випадків. Всього проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Всього за добу виписано 315 пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

Найбільше нових випадків захворювання COVID-19 зареєстрована у Львівській області - 120 осіб, в Івано-Франківській - 96, у Рівненській - 78, в Києві - 70.

Жодного випадку захворювання не виявили у Хмельницькій, Донецькій, Полтавській та Луганській областях.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2589 випадків;

Волинська область — 3616 випадків;

Дніпропетровська область — 1330 випадків;

Донецька область — 850 випадків;

Житомирська область — 1723 випадки;

Закарпатська область — 4874 випадки;

Запорізька область — 750 випадків;

Івано-Франківська область — 4121 випадок;

Кіровоградська область — 695 випадків;

м. Київ — 7690 випадків;

Київська область — 3548 випадків;

Львівська область — 8952 випадки;

Луганська область — 120 випадків;

Миколаївська область — 559 випадків;

Одеська область — 2960 випадків;

Полтавська область — 394 випадки;

Рівненська область — 5701 випадок;

Сумська область — 445 випадків;

Тернопільська область — 2773 випадки;

Харківська область — 3431 випадок;

Херсонська область — 220 випадків;

Хмельницька область — 1059 випадків;

Чернівецька область — 5634 випадки;

Черкаська область — 902 випадки;

Чернігівська область — 720 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 920 нових випадків COVID-19.

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