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27 липня 2020, 13:21 14

Венедіктова призначила нового прокурора Києва: ним став люстрований ексрадник Єрмака

27 липня 2020, 13:21 14
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Ним став Олег Кіпер, який раніше обіймав посаду заступника прокурора
Ним став Олег Кіпер, який раніше обіймав посаду заступника прокурора
Фото: Офіс генпрокурора
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника – Олега Кіпера, який раніше обіймав посаду заступника прокурора столиці, а також був позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Як передає RegioNews про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Венедіктова зазначила, що очікує від нового керівника столичної прокуратури ефективної і злагодженої роботи.

Завдань багато, але сподіваюсь, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їх ефективне виконання, а результати відповідатимуть запиту суспільства", — підкреслила вона.

У свою чергу, Кіпер подякував за довіру та запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань.

Довідка: Олег Кіпер працює в органах прокуратури з 2001 року. Обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступник начальника управління – начальника відділу Генеральної прокуратури України.

У червні 2020 року Олег Кіпер був призначений на посаду заступника прокурора Києва.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедіктова похвалилася посадками корупціонерів.

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