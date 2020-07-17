На реконструкції аеропорту в Ужгороді вкрали майже мільйон гривень

Посадовці аеропорту, змовившись з підрядчиком, привласнили частину виділених на ремонт бюджетних коштів

Посадовці аеропорту, змовившись з підрядчиком, привласнили частину виділених на ремонт бюджетних коштів

У Закарпатській області СБУ викрила посадовців авіаційного підприємства на розтраті бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції Ужгородського міжнародного аеропорту.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За попередніми даними слідства, у 2016 році комунальне підприємство оголосило тендер для виконання робіт із реконструкції аеропорту загальною вартістю 7 млн грн.

Під час ремонту посадовці авіапідприємства вступили у змову із підконтрольною фірмою-підрядником для привласнення частини виділених на роботи бюджетних коштів, знизивши обсяг робіт, обумовлених у договорі.

Для реалізації оборудки зловмисники внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію. Керівник структури, незважаючи на очевидні порушення умов тендеру, підписав акт з висновком про належне виконання послуг з реконструкції.

За висновками судових будівельно-технічної й товарознавчої експертиз, внаслідок протиправних дій, державі завдано збитки на майже 1 млн грн.

Колишньому керівнику аеропорту та директору фірми підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Інженеру технагляду за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Нагадаємо, сьогодні в Ужгороді зять ексчиновника МВС на BMW протаранив карету швидкої .