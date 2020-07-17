18:08  17 липня
Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців
16:47  17 липня
Шмигаль провів нараду через забруднення сміттям прикордонних річок
19:43  17 липня
На Київщині розбився легкомоторний літак
UA | RU
UA | RU
17 липня 2020, 17:50 1

На реконструкції аеропорту в Ужгороді вкрали майже мільйон гривень

17 липня 2020, 17:50 1
Читайте также на русском языке
Посадовці аеропорту, змовившись з підрядчиком, привласнили частину виділених на ремонт бюджетних коштів
Посадовці аеропорту, змовившись з підрядчиком, привласнили частину виділених на ремонт бюджетних коштів
Читайте также
на русском языке

У Закарпатській області СБУ викрила посадовців авіаційного підприємства на розтраті бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції Ужгородського міжнародного аеропорту.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За попередніми даними слідства, у 2016 році комунальне підприємство оголосило тендер для виконання робіт із реконструкції аеропорту загальною вартістю 7 млн грн.

Під час ремонту посадовці авіапідприємства вступили у змову із підконтрольною фірмою-підрядником для привласнення частини виділених на роботи бюджетних коштів, знизивши обсяг робіт, обумовлених у договорі.

Для реалізації оборудки зловмисники внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію. Керівник структури, незважаючи на очевидні порушення умов тендеру, підписав акт з висновком про належне виконання послуг з реконструкції.

За висновками судових будівельно-технічної й товарознавчої експертиз, внаслідок протиправних дій, державі завдано збитки на майже 1 млн грн.

Колишньому керівнику аеропорту та директору фірми підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Інженеру технагляду за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Нагадаємо, сьогодні в Ужгороді зять ексчиновника МВС на BMW протаранив карету швидкої .

СБУ розкрадання бюджетні кошти Ужгород аеропорт ремонт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Харкові зловмисники продавали іноземцям фальшиві паспорти
17 липня 2020, 16:28
В Івано-Франківську через нелегальні АЗС вивели "в тінь" понад 10 мільйонів гривень
17 липня 2020, 16:23
В Ужгороді зять ексчиновника МВС на BMW протаранив карету швидкої
17 липня 2020, 15:28
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »