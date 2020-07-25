У центрі Києва стріляли по студентах з Азербайджану

Молоді люди отримали вогневі поранення

Молоді люди отримали вогневі поранення

Фото: Нацполіція

Сьогодні вночі двоє іноземних студентів з Азербайджану отримали вогнепальні поранення через конфлікт з незнайомцем. Пригода сталася на столичному Печерську біля ресторану "Монтеккі і Капулетті".

Як передає RegioNews, про деталі обстрілу інформує поліція Києва.

"Сьогодні вночі о 2:30 в поліцію Києва надійшло повідомлення лікаря, що до медичного закладу звернулося двоє іноземців з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок. В ході відпрацювання цієї інформації поліцейські встановили, що постраждалі отримали поранення в 21:30 на вул. Коновальця, що в Печерському районі столиці", - йдеться у повідомленні поліції.

Так, під час конфлікту невідомий кілька разів з вогнепальної зброї вистрелив у бік чоловіків, у результаті чого двоє 20-річних студентів отримали незначні поранення ніг. Згодом вони самостійно звернулися до лікарняного закладу. Проте один з них відмовився від надання йому медичної допомоги.

Наголошується, що на місці скоєння злочину поліцейські провели ряд першочергових слідчих дій. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини скоєного та осіб, причетних до цього.

Слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито дві кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше під багатоповерхівкою у Києві сталася бійка зі стріляниною. Постраждали студенти з Конго.