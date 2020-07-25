Кабмін опублікував список основних заборон на час карантину

Всього в списку п'ять заборон

Всього в списку п'ять заборон

Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів України у своїй постанові №641 "Про встановлення карантину..." опублікував список з п'яти обов'язкових заборон, яких необхідно дотримуватися українцям на час дії карантину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на урядовий портал.

Так, на період дії карантину на території України забороняється:

1. Перебування у громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, які закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно.

2. Знаходження на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або його спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи.

3. Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

4. Перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифікату) страхування, виданого страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України і покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні.

5. Перетин КПВВ на/у тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифікату) страхування (умови пункт 4).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня, а Україну поділили на чотири кольорові зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.