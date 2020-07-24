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24 липня 2020, 13:21 6

Стратегія деокупації Криму готова, однак документ не публічний – Джапарова

24 липня 2020, 13:21 6
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Також в МЗС хочуть створити міжнародний комунікаційний майданчик з питань Криму
Також в МЗС хочуть створити міжнародний комунікаційний майданчик з питань Криму
Фото: mip.gov.ua
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Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що український уряд вже розробив Стратегію деокупації Криму, проте на даний момент документ не є публічним.

Про це вона розповіла в програмі "Насправді: Крим" в ефірі телеканалу "ДІМ", передає RegioNews.

Ми розробили документ "Стратегія деокупації Криму", він не є публічним на даний момент, оскільки ми вважаємо, що в таких питаннях мають бути документи більш широкого масштабу. І це лише тільки частина великої стратегії деокупації. І ми сподіваємося, що рано чи пізно Україна на різних рівнях зможе її представити", - сказала Джапарова.

Вона також повідомила про плани МЗС України створити міжнародний комунікаційний майданчик з питань Криму. Завдання цієї платформи - формалізувати, систематизувати постійний діалог і координацію міжнародних зусиль на найвищому політичному рівні.

Ми ж розуміємо, що найголовнішим завданням у питаннях Криму сьогодні є публічність. Тому що Російська Федерація докладає величезних зусиль, щоб примирити з окупацією і статус-кво всю світову спільноту", – підкреслила Джапарова.

Вона зазначила, що росіяни "використовують абсолютно різні форми (когнітивні, гібридні) цього примирення світової спільноти. І власне, цього меседжу, який, по суті, є порожнім, що було волевиявлення народу, і Крим - наш", пояснила заступник міністра.

Нагадаємо, за межами України в ув'язненні перебувають 7 тисяч українців.

Крим політика законопроєкт стратегія окупація РФ МЗС
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