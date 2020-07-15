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15 липня 2020, 19:53 5

Голова апарату Верховної Ради подав у відставку

15 липня 2020, 19:53 5
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В’ячеслав Штучний звільняється через призначення на іншу посаду
В’ячеслав Штучний звільняється через призначення на іншу посаду
Фото: Верховна Рада
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Очільник апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний написав заяву на звільнення.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Українську правду".

Копію самої заяви опублікував в Telegram народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

У своїй заяві Штучний пояснює, що звільняється у зв’язку з призначенням його на іншу посаду в державному органі. Куди саме переводять Штучного поки невідомо.

Інформацію Качури "Українській правді" підтвердили в апараті Верховної Ради.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін призначив голову держлісагенства та сімох заступників міністрів.

Також Кабмін погодив призначення Тетяни Єгорової-Луценко першим заступником голови Харківської ОДА.

Верховна Рада звільнення кадри Качура Олександр заява
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