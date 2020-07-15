Голова апарату Верховної Ради подав у відставку
В’ячеслав Штучний звільняється через призначення на іншу посаду
В’ячеслав Штучний звільняється через призначення на іншу посаду
Очільник апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний написав заяву на звільнення.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Українську правду".
Копію самої заяви опублікував в Telegram народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.
У своїй заяві Штучний пояснює, що звільняється у зв’язку з призначенням його на іншу посаду в державному органі. Куди саме переводять Штучного поки невідомо.
Інформацію Качури "Українській правді" підтвердили в апараті Верховної Ради.
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