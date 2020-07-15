Голова апарату Верховної Ради подав у відставку

В’ячеслав Штучний звільняється через призначення на іншу посаду

В’ячеслав Штучний звільняється через призначення на іншу посаду

Фото: Верховна Рада

Про це пише RegioNews з посиланням на "Українську правду".

Копію самої заяви опублікував в Telegram народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

У своїй заяві Штучний пояснює, що звільняється у зв’язку з призначенням його на іншу посаду в державному органі. Куди саме переводять Штучного поки невідомо.

Інформацію Качури "Українській правді" підтвердили в апараті Верховної Ради.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін призначив голову держлісагенства та сімох заступників міністрів.

Також Кабмін погодив призначення Тетяни Єгорової-Луценко першим заступником голови Харківської ОДА.