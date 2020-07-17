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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 липня 2020, 11:02 5

У працівника Донецької ОДА виявили коронавірус

17 липня 2020, 11:02 5
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За минулу добу в області підтвердили чотири випадки COVID-19
За минулу добу в області підтвердили чотири випадки COVID-19
Фото: flickr
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17 липня у працівника Донецької обласної державної адміністрації виявили захворювання коронавірусом COVID-19.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає RegioNews.

За його словами, інфікований чиновник, а також особи, які з ним контактували, були відправлені на самоізоляцію.

Також усі співробітники обласної державної адміністрації пройдуть ПЛР-тестування.

Кириленко додав, що в області лабораторно підтвердили чотири нові випадки коронавірусної хвороби.

Наявність вірусу виявили у 58-річної жительки Слов'янська та у трьох краматорців - 41-річної жінки й двох чоловіків - 34 і 63 років", - написав він.

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Нагадаємо, в Україні зафіксовано 57 264 випадки зараження коронавірусною інфекцією, за останню добу виявили 809 нових інфікованих.

коронавірус карантин чиновники захворювання ОДА Донецьк
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