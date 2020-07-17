У працівника Донецької ОДА виявили коронавірус
17 липня у працівника Донецької обласної державної адміністрації виявили захворювання коронавірусом COVID-19.
Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає RegioNews.
За його словами, інфікований чиновник, а також особи, які з ним контактували, були відправлені на самоізоляцію.
Також усі співробітники обласної державної адміністрації пройдуть ПЛР-тестування.
Кириленко додав, що в області лабораторно підтвердили чотири нові випадки коронавірусної хвороби.
Наявність вірусу виявили у 58-річної жительки Слов'янська та у трьох краматорців - 41-річної жінки й двох чоловіків - 34 і 63 років", - написав він.
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Нагадаємо, в Україні зафіксовано 57 264 випадки зараження коронавірусною інфекцією, за останню добу виявили 809 нових інфікованих.