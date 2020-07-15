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15 липня 2020, 14:27 1

Нардепи визначили перелік поважних причин відсутності на сесії

15 липня 2020, 14:27 1
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Народні обранці схвалили відповідний проект закону №3642 за основу
Народні обранці схвалили відповідний проект закону №3642 за основу
Фото з відкритих джерел
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Верховна рада має намір визначити поважні причини відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів ВР. Нардепи ухвалили відповідний законопроект №3642 за основу.

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Цей закон уточнює перелік поважних причин відсутності парламентарія:

  • виконання ним у цей час доручень парламенту, глави ВР згідно із законом, комітету (за рішенням комітету, до складу якого входить нардеп);
  • відрядження, участь в заходах, здійснюваних в рамках роботи постійних делегацій;
  • тимчасова непрацездатність і одержання послуг у сфері охорони здоров'я (згідно з медичним висновком);
  • відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, у зв'язку з народженням дитини, відпустка по догляду за дитиною, у зв'язку з одруженням, у зв'язку зі смертю рідних, інші обставини, коли згідно з законодавством працівнику надається відпустка;
  • документально підтверджені транспортні перешкоди.

Поважними причинами відсутності є й інші, пов'язані з реалізацією прав і виконанням обов'язків, визначених Цивільним процесуальним кодексом, Кодексом про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства, Кримінальним процесуальним кодексом, законом "Про Конституційний суд", про яких депутат завчасно, але не пізніше дня проведення наступного пленарного засідання, повинен повідомити спікера Ради.

При цьому нардеп повинен повідомити голову парламенту відповідною заявою, додавши копію документу на підтвердження неможливості бути присутнім на пленарному засіданні.

Нагадаємо, сьогодні Рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня.

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