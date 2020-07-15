Бойовики не випускають абітурієнтів з Донбасу для вступу в українські ВНЗ

Окупанти прикриваються ситуацією з коронавірусом

Окупанти прикриваються ситуацією з коронавірусом

Фото: з відкритих джерел

На окупованій частині Донбасу бойовики не випускають на підконтрольну Україні територію абітурієнтів, які хочуть вступити в українські вузи без ЗНО.

Як передає RegioNews, про це повідомив представник Донецька в ТКГ Денис Казанський.

За його словами, дозвіл на перетин лінії розмежування видає так званий "міжвідомчий штаб" бойовиків, який випускає тільки тих, хто має прописку на підконтрольній території.

Абітурієнтів спеціально тримають у неволі, щоб вони втратили час і не змогли навчатися в українських вузах. У відповідь на всі прохання дозволити виїзд, бойовики відповідають, що вступати треба в "університети ДНР", - написав Казанський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський підписав закон про скасування ЗНО для абітурієнтів з ОРДЛО.