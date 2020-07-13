"Давай по новой, Миша": Добкин на мотоцикле дебютировал на выборах мэра Киева
Бывший скандальный народный депутат Украины от "Партии регионов" Михаил Добкин показал свое первое предвыборное видео на должность мэра Киева. В видео Добкин едет на байке по дорогам столицы и останавливается у памятника.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на видеоролик политика.
В ролике скандальный политик примерил на себя образ байкера - побрил налысо голову, отрастил бороду и надел кожаную куртку.
Под звуки народной песни "Как тебя не любить, Киев мой", Добкин пронесся улицами столицы, запарковавшись у памятника основателям Киева.
Напомним, ранее Добкин заявлял о своем желании выдвинуть свою кандидатуру на должность столичного мэра, ведь по его словам, у него "достаточно опыта, чтобы руководить столицей".
Ранее сообщалось, что Ляшко и Тимошенко вместе поехали в агитационный тур по Черниговщине. По словам политиков, они объединились, "чтобы остановить развал страны"