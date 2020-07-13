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13 июля 2020, 15:41 12

"Давай по новой, Миша": Добкин на мотоцикле дебютировал на выборах мэра Киева

13 июля 2020, 15:41 12
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Одиозный экс-регионал прокатился на байке по киевским дорогам и снял об этом видео
Одиозный экс-регионал прокатился на байке по киевским дорогам и снял об этом видео
Фото: instagram
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Бывший скандальный народный депутат Украины от "Партии регионов" Михаил Добкин показал свое первое предвыборное видео на должность мэра Киева. В видео Добкин едет на байке по дорогам столицы и останавливается у памятника. 

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на видеоролик политика.

В ролике скандальный политик примерил на себя образ байкера - побрил налысо голову, отрастил бороду и надел кожаную куртку.

Под звуки народной песни "Как тебя не любить, Киев мой", Добкин пронесся улицами столицы, запарковавшись у памятника основателям Киева.

Напомним, ранее Добкин заявлял о своем желании выдвинуть свою кандидатуру на должность столичного мэра, ведь по его словам, у него "достаточно опыта, чтобы руководить столицей".

Ранее сообщалось, что Ляшко и Тимошенко вместе поехали в агитационный тур по Черниговщине. По словам политиков, они объединились, "чтобы остановить развал страны"

выборы Киев партия мер регионы
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