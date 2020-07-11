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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 липня 2020, 10:29 3

Доба на Донбасі: 17 обстрілів, один військовий загинув, троє поранені

11 липня 2020, 10:29 3
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Ворог вів вогонь практично по всій лінії розмежування
Ворог вів вогонь практично по всій лінії розмежування
Фото: flickr
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Минулої доби збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Ворог вів вогонь із мінометів калібру 120 мм поблизу Причепилівки, Оріхового, Троїцького та Хутору Вільного.

На підступах до Новотошківського та Новолуганського противник здійснив обстріли ще із мінометів калібру 120 та 82 мм. По оборонних укріпленнях наших захисників біля Катеринівки агресор задіяв протитанковий ракетний комплекс.

Також окупанти вели вогонь по захисниках Водяного, використавши при цьому міномети калібру 120 мм і гранатомети.

У передмісті Авдіївки загарбники обстріляли наші опорні пункти з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також факти збройної активності противника зафіксовано біля Невельського та Лебединського.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення. Українські військові вели вогонь у відповідь.

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили ще трьох загарбників. Окрім того, за уточненими даними, 9 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 липня в зоні проведення ООС зафіксовано дев`ять обстрілів, троє військових поранено.

Донбас ООС війна обстріли АТО
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