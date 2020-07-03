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03 липня 2020, 14:26 7

В уряді припускають перехід шкіл та вишів на дистанційне навчання з вересня

03 липня 2020, 14:26 7
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В Кабміні працюють над тим, щоб дистанційне навчання було якісним
В Кабміні працюють над тим, щоб дистанційне навчання було якісним
Фото з відкритих джерел
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Україна може перейти на дистанційне навчання у разі погіршення ситуації з епідемією коронавіруса.

Про це під час Години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, світ готується до другої і третьої хвилі Covid-19, тому важливо під час наростаючої пандемії мати можливість навчати дітей.

...тому можливість дистанційного навчання ми припускаємо", - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що в уряді працюють над тим, щоб це навчання було якісним і повноцінним. Він вважає, що дистанційне навчання — це тільки можливість.

Звичайно, ніхто не скасовує і не збирається скасовувати класичного традиційного освітнього процесу — це пріоритет, ми над ним працюємо. В умовах помірного розвитку епідемії в Україні освітній процес буде розпочато з дотриманням елементів захисту дітей, вчителів - масковий режим, дистанція, дезінфекція", - сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що в Кабінеті міністрів готують спеціальні протоколи, які будуть визначати додаткові заходи безпеки для учнів і студентів у новому навчальному році.

Україна школа ученики Деніс Шмигаль навчання дистанційне навчання
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