Нардеп от "Слуги народа" заснул на заседании Верховной Рады

Орест Саламаха отдыхал в объятиях Морфея прямо на кресле в сессионном зале парламента

Орест Саламаха отдыхал в объятиях Морфея прямо на кресле в сессионном зале парламента

Фото: ZAXID.NET

Народный депутат из Львовской области проспал больше часа в сессионном зале во время рассмотрения вопроса о легализации азартных игр.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ZAXID.NET.

Во время заседания Верховной Рады народные депутаты рассматривали во втором чтении проект закона №2285-п "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который касается деятельности игорных заведений в спальных районах и расположения их возле школ.

Во время обсуждения этого вопроса, ориентировочно в 10:00, депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха покинул свое место и пересел в кресло за колоннами в сессионном зале. Там народный депутат уснул и проспал, по информации издания, не менее часа. После сна Саламаха вернулся к работе.

29-летний Орест Саламаха прошел в Верховную раду от "Слуги народа" на мажоритарном округе №121 (Борислав, Дрогобыч, Трускавец и Дрогобычский район).

Напомним, на днях мэр Чернигова Владислав Атрошенко обозвал идиотами нардепов от "Слуг народа".