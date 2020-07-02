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02 июля 2020, 19:44 24

Нардеп от "Слуги народа" заснул на заседании Верховной Рады

02 июля 2020, 19:44 24
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Орест Саламаха отдыхал в объятиях Морфея прямо на кресле в сессионном зале парламента
Орест Саламаха отдыхал в объятиях Морфея прямо на кресле в сессионном зале парламента
Фото: ZAXID.NET
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Народный депутат из Львовской области проспал больше часа в сессионном зале во время рассмотрения вопроса о легализации азартных игр.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ZAXID.NET.

Во время заседания Верховной Рады народные депутаты рассматривали во втором чтении проект закона №2285-п "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который касается деятельности игорных заведений в спальных районах и расположения их возле школ.

Во время обсуждения этого вопроса, ориентировочно в 10:00, депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха покинул свое место и пересел в кресло за колоннами в сессионном зале. Там народный депутат уснул и проспал, по информации издания, не менее часа. После сна Саламаха вернулся к работе.

29-летний Орест Саламаха прошел в Верховную раду от "Слуги народа" на мажоритарном округе №121 (Борислав, Дрогобыч, Трускавец и Дрогобычский район).

Напомним, на днях мэр Чернигова Владислав Атрошенко обозвал идиотами нардепов от "Слуг народа".

Слуга народа нардеп сессия Верховная Рада Львовщина парламент
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