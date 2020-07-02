Кабмін звільнив голову Держлісагенства

Андрій Заблоцький очолював відомство з грудня 2019 року

Андрій Заблоцький очолював відомство з грудня 2019 року

Фото: Держлісагенство

Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.

Також на своєму засіданні уряд прийняв кадрове рішення - звільнити голову Державного агентства лісових ресурсів України Заблоцького Андрія Володимировича", - написав Мокан.

Додаткові кошти на подолання наслідків повені у західних регіонах України На сьогоднішньому позачерговому засіданні... Опубліковано Vasyl Mokan - public page Четвер, 2 липня 2020 р.

Нагадаємо, вчора увечері про свою відставку через постійний політичний тиск заявив голова НБУ Яків Смолій.

Також учора, 1 липня, Кабмін звільнив чотирьох заступників міністра освіти Сергія Шкарлета.