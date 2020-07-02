Кабмін звільнив голову Держлісагенства
Андрій Заблоцький очолював відомство з грудня 2019 року
Андрій Заблоцький очолював відомство з грудня 2019 року
У четвер, 2 липня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення звільнити голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького.
Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.
Також на своєму засіданні уряд прийняв кадрове рішення - звільнити голову Державного агентства лісових ресурсів України Заблоцького Андрія Володимировича", - написав Мокан.
Додаткові кошти на подолання наслідків повені у західних регіонах України На сьогоднішньому позачерговому засіданні...Опубліковано Vasyl Mokan - public page Четвер, 2 липня 2020 р.
Нагадаємо, вчора увечері про свою відставку через постійний політичний тиск заявив голова НБУ Яків Смолій.
Також учора, 1 липня, Кабмін звільнив чотирьох заступників міністра освіти Сергія Шкарлета.
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