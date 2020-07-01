Завтра рада ухвалить закон про гральний бізнес - Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Верховна Рада у четвер, 2 липня, ухвалить у цілому проєкт закону про гральний бізнес.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Я прогнозую, що завтра до 12 години закон буде ухвалено", - сказав Арахамія журналістам.
Коментуючи величезну кількість поправок до законопроєкту в другому читанні, голова фракції зазначив, що поправки - це "спосіб політично поторгуватися".
Просто зараз вирішили, що не будемо ні з ким іти на ці переговори і просто будемо йти (розглядати законопроєкт – ред.) у робочому порядку", - додав Арахамія.
Нагадаємо, до законопроєкту про гральний бізнес народні обранці внесли загалом майже 3,5 тисячі поправок. Законопроєкт передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор в Україні.