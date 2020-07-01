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01 липня 2020, 19:38 3

Завтра рада ухвалить закон про гральний бізнес - Арахамія

01 липня 2020, 19:38 3
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За словами нардепа, "Слуги народу" не торгуватимуться за поправки і приймуть законопроект в робочому порядку
За словами нардепа, "Слуги народу" не торгуватимуться за поправки і приймуть законопроект в робочому порядку
Фото: legalhub
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Верховна Рада у четвер, 2 липня, ухвалить у цілому проєкт закону про гральний бізнес.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Я прогнозую, що завтра до 12 години закон буде ухвалено", - сказав Арахамія журналістам.

Коментуючи величезну кількість поправок до законопроєкту в другому читанні, голова фракції зазначив, що поправки - це "спосіб політично поторгуватися".

Просто зараз вирішили, що не будемо ні з ким іти на ці переговори і просто будемо йти (розглядати законопроєкт – ред.) у робочому порядку", - додав Арахамія.

Нагадаємо, до законопроєкту про гральний бізнес народні обранці внесли загалом майже 3,5 тисячі поправок. Законопроєкт передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор в Україні.

гральний бізнес Давид Арахамія закон Слуга народа нардепи Верховна Рада голосування законопроєкт
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