Завтра рада примет закон об игорном бизнесе - Арахамия

По словам нардепа, "Слуги народа" не будут торговаться за поправки и примут законопроект в рабочем порядке

По словам нардепа, "Слуги народа" не будут торговаться за поправки и примут законопроект в рабочем порядке

Фото: legalhub

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Верховная Рада в четверг, 2 июля, примет в целом проект закона об игорном бизнесе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина. Я прогнозирую, что завтра до 12 часов закон будет принят", - сказал Арахамия журналистам. Комментируя огромное количество поправок к законопроекту во втором чтении, председатель фракции отметил, что поправки - это "способ политически поторговаться". Просто сейчас решили, что не будем ни с кем идти на эти переговоры и просто будем идти (рассматривать законопроект – ред.) в рабочем порядке", - добавил Арахамия. Напомним, к законопроекту об игорном бизнесе народные избранники внесли в общей сложности почти 3,5 тысячи поправок. Законопроект предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр в Украине.

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