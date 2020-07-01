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01 июля 2020, 19:38 3

Завтра рада примет закон об игорном бизнесе - Арахамия

01 июля 2020, 19:38 3
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По словам нардепа, "Слуги народа" не будут торговаться за поправки и примут законопроект в рабочем порядке
По словам нардепа, "Слуги народа" не будут торговаться за поправки и примут законопроект в рабочем порядке
Фото: legalhub
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Верховная Рада в четверг, 2 июля, примет в целом проект закона об игорном бизнесе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Я прогнозирую, что завтра до 12 часов закон будет принят", - сказал Арахамия журналистам.

Комментируя огромное количество поправок к законопроекту во втором чтении, председатель фракции отметил, что поправки - это "способ политически поторговаться".

Просто сейчас решили, что не будем ни с кем идти на эти переговоры и просто будем идти (рассматривать законопроект – ред.) в рабочем порядке", - добавил Арахамия.

Напомним, к законопроекту об игорном бизнесе народные избранники внесли в общей сложности почти 3,5 тысячи поправок. Законопроект предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр в Украине.

игорный бизнес Давид Арахамия закон Слуга народа нардепы Верховная Рада голосование законопроект
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