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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июля 2020, 17:36 2

Суд отказал адвокатам Порошенко в отводе группы прокуроров

01 июля 2020, 17:36 2
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Печерский районный суд Киева отказал защите пятого президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении ходатайства об отводе группы прокуроров и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания суда, передает RegioNews.

В начале судебного заседания адвокат Порошенко Игорь Головань объявил ходатайство об отводе генпрокурора в связи с незаконностью вручения подозрения Порошенко, а также группе прокуроров - процессуальных руководителей в деле.

Мы настаиваем на рассмотрении заявления, так как Венедиктова согласовала подозрение. И всей группе прокуроров. И настаиваем на вызов Венедиктовой в суд", - сказал Головань.

В свою очередь, следственный судья Сергей Вовк сказал, что защита может заявлять отвод тем прокурорам, которые присутствуют непосредственно на судебном заседании.

Впоследствии суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству, в результате заявленное защитой Порошенко ходатайство об отводе группы прокуроров суд оставил без удовлетворения.

Также суд продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, адвокаты пятого президента Украины и народного депутата фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко заявили отвод 12 прокурорам по делу и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Ранее адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков записал видео-ответ генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, которая 30 июня в видеоролике объясняла подозрения по делу Порошенко.

Петр Порошенко суд прокуроры Ирина Венедиктова заседание
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